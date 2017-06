Tee times for the 117th U.S. Open

All times are Eastern time. For British Standard Time, add five hours. For Johannesburg, add 6 hours. For India, add 9.5 hours. For Australia, add 14 hours. For New Zealand, add 17 hours.

(a) denotes amateur

Round 4 U.S. Open tee times

9:51 a.m.: Haotong Li, Kevin Dougherty

10:02 a.m.: Tyler Light, Ernie Els

10:13 a.m.: Talor Gooch, William McGirt

10:24 a.m.: Stewart Cink, Kevin Kisner

10:35 a.m.: Jordan Spieth, Keegan Bradley

10:46 a.m.: Lee Westwood, Daniel Summerhays

10:57 a.m.: Jason Kokrak, Yusaku Miyazato

11:08 a.m.: Stephan Jaeger, Shane Lowry

11:19 a.m.: Jordan Niebrugge, Gary Woodland

11:30 a.m.: Adam Hadwin, Thomas Aiken

11:41 a.m.: Kevin Na, Ryan Brehm

11:52 a.m.: Martin Kaymer, Brandon Stone

12:03 p.m.: Rafa Carbera Bello, Webb Simpson

12:14 p.m.: Harris English, Satoshi Kodaira

12:25 p.m.: Andrew Johnston, Jonathan Randolph

12:36 p.m.: Whee Kim, Martin Laird

12:47 p.m.: Branden Grace, Matt Kuchar

12:58 p.m.: Jack Maguire, Scottie Scheffler (a)

1:09 p.m.: Michael Putnam, Kevin Chappell

1:20 p.m.: Steve Stricker, David Lingmerth

1:31 p.m.: Matt Fitzpatrick, Jim Furyk

1:42 p.m.: Zach Johnson, Paul Casey

1:53 p.m.: Jamie Lovemark, Cameron Champ (a)

2:04 p.m.: Marc Leishman, Chez Reavie

2:15 p.m.: Sergio Garcia, Eddie Pepperell

2:26 p.m.: Trey Mullinax, Louis Oosthuizen

2:37 p.m.: J.B. Holmes, Hideki Matsuyama

2:48 p.m.: Bernd Weisberger, Xander Schauffele

2:59 p.m.: Brandt Snedeker, Brendan Steele

3:10 p.m.: Bill Haas, Charley Hoffman

3:21 p.m.: Russell Henley, Patrick Reed

3:32 p.m.: Si Woo Kim, Rickie Fowler

3:43 p.m.: Tommy Fleetwood, Brooks Koepka

3:54 p.m.: Justin Thomas, Brian Harman