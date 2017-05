Early college football over/unders

Las Vegas sportsbook operator CG Technology released season win totals on nearly 50 college football teams on Thursday.

Here are the opening numbers (both alphabetical and by win total number):

By win total number

Alabama 10.5 -150o

Ohio State 10 -125o

Oklahoma 9.5 -145o

Florida State 9.5 -130o

Penn State 9.5 -125u

Wisconsin 9.5 -125o

USC 9.5 -135o

Washington 9.5

Clemson 9

Oklahoma State 9

Virginia Tech 9

Louisville 9 -120o

LSU 9 -120o

Michigan 9

Miami 8.5 -120u

Stanford 8.5 -130u

Auburn 8

Oregon 8

Florida 8 -120u

Georgia 8

Colorado 7.5 -125u

Pittsburgh 7.5

Kansas State 7.5 -125u

NC State 7.5

Tennessee 7.5 -130u

Texas 7.5 -120u

Washington State 7.5 -125o

West Virginia 7 -120o

Texas A&M 7

TCU 7 -125o

North Carolina 7

Northwestern 7

Arkansas 7

Iowa 6.5 -120u

Georgia Tech 6.5

Michigan State 6.5 -130u

Missouri 6.5 -120o

Utah 6.5 -120o

Nebraska 6 -125o

Texas Tech 6 -120u

UCLA 6 -135o

Kentucky 6 -130o

Indiana 5.5

Arizona 5.5

Mississippi State 5.5

South Carolina 5.5 -125u

Duke 5.5

Alphabetical

Alabama 10.5 -150o

Arizona 5.5

Arkansas 7

Auburn 8

Clemson 9

Colorado 7.5 -125u

Duke 5.5



Florida 8 -120u

Florida State 9.5 -130o

Georgia 8

Georgia Tech 6.5

Indiana 5.5

Iowa 6.5 -120u

Kansas State 7.5 -125u



Kentucky 6 -130o

Louisville 9 -120o

LSU 9 -120o

Miami 8.5 -120u

Michigan 9

Michigan State 6.5 -130u

Mississippi State 5.5



Missouri 6.5 -120o

Nebraska 6 -125o

North Carolina 7

NC State 7.5

Northwestern 7

Ohio State 10 -125o

Oklahoma 9.5 -145o



Oklahoma State 9

Oregon 8

Penn State 9.5 -125u

Pittsburgh 7.5

South Carolina 5.5 -125u

Stanford 8.5 -130u

TCU 7 -125o



Tennessee 7.5 -130u

Texas 7.5 -120u

Texas A&M 7

Texas Tech 6 -120u

UCLA 6 -135o

USC 9.5 -135o

Utah 6.5 -120o



Virginia Tech 9

Washington 9.5

Washington State 7.5 -125o

West Virginia 7 -120o

Wisconsin 9.5 -125o