Tennis-List of Davis Cup champions

Nov 18 - List of Davis Cup champions and beaten finalists since 1946, ahead of the 2008 final in Islas Malvinas, Mar del Plata, Argentina, between Argentina and Spain starting on Friday: 2007 U.S. beat Russia 4-1 2006 Russia beat Argentina 3-2 2005 Croatia beat Slovakia 3-2 2004 Spain beat U.S. 3-2 2003 Australia beat Spain 3-1 2002 Russia beat France 3-2 2001 France beat Australia 3-2 2000 Spain beat Australia 3-1 1999 Australia beat France 3-2 1998 Sweden beat Italy 4-1 1997 Sweden beat U.S. 5-0 1996 France beat Sweden 3-2 1995 U.S. beat Russia 3-2 1994 Sweden beat Russia 4-1 1993 Germany beat Australia 4-1 1992 U.S. beat Switzerland 3-1 1991 France beat U.S. 3-1 1990 U.S. beat Australia 3-2 1989 Germany beat Sweden 3-2 1988 Germany beat Sweden 4-1 1987 Sweden beat India 5-0 1986 Australia beat Sweden 3-2 1985 Sweden beat Germany 3-2 1984 Sweden beat U.S. 4-1 1983 Australia beat Sweden 3-2 1982 U.S. beat France 4-1 1981 U.S. beat Argentina 3-1 1980 Czechoslovakia beat Italy 4-1 1979 U.S. beat Italy 5-0 1978 U.S. beat Britain 4-1 1977 Australia beat Italy 3-1 1976 Italy beat Chile 4-1 1975 Sweden beat Czechoslovakia 3-2 1974 South Africa beat India (walkover) 1973 Australia beat U.S. 5-0 1972 U.S. beat Romania 3-2 1971 U.S. beat Romania 3-2 1970 U.S. beat Germany 5-0 1969 U.S. beat Romania 5-0 1968 U.S. beat Australia 4-1 1967 Australia beat Spain 4-1 1966 Australia beat India 4-1 1965 Australia beat Spain 4-1 1964 Australia beat U.S. 3-2 1963 U.S. beat Australia 3-2 1962 Australia beat Mexico 5-0 1961 Australia beat Italy 5-0 1960 Australia beat Italy 4-1 1959 Australia beat U.S. 3-2 1958 U.S. beat Australia 3-2 1957 Australia beat U.S. 3-2 1956 Australia beat U.S. 5-0 1955 Australia beat U.S. 5-0 1954 U.S. beat Australia 3-2 1953 Australia beat U.S. 3-2 1952 Australia beat U.S. 4-1 1951 Australia beat U.S. 3-2 1950 Australia beat U.S. 4-1 1949 U.S. beat Australia 4-1 1948 U.S. beat Australia 5-0 1947 U.S. beat Australia 4-1 1946 U.S. beat Australia 5-0 - - - - (Compiled by Neil Maidment, Editing by Tom Pilcher)